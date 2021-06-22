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Балтийский рай для стартапов: в Латвию утекают мозги из России и Беларуси
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Страны Балтии становятся Кремниевой долиной Восточной Европы - сотни стартапов и технологических предприятий из России и Беларуси выбирают Латвию, Литву или Эстонию для релокации: чтобы перенести весь свой бизнес и производство к нам. Начинают работать в Латвии и российские бизнес-ангелы. И между балтийскими сестричками разгорелась нешуточная конкуренция за этот лакомый кусочек, призванный стать весомым вкладом в новую, инновационную, экономику.
Чем Латвия привлекает бизнесменов из хай-тек-сектора? Какие проекты реализуют в Латвии? В какой из стран Балтии лучший бизнес-климат для релокации и как государство поддерживает зарубежных инвесторов? Об этом RUS TVNET поговорил с участниками рынка из России, Литвы и Латвии.
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