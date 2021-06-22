Страны Балтии становятся Кремниевой долиной Восточной Европы - сотни стартапов и технологических предприятий из России и Беларуси выбирают Латвию, Литву или Эстонию для релокации: чтобы перенести весь свой бизнес и производство к нам. Начинают работать в Латвии и российские бизнес-ангелы. И между балтийскими сестричками разгорелась нешуточная конкуренция за этот лакомый кусочек, призванный стать весомым вкладом в новую, инновационную, экономику.

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Чем Латвия привлекает бизнесменов из хай-тек-сектора? Какие проекты реализуют в Латвии? В какой из стран Балтии лучший бизнес-климат для релокации и как государство поддерживает зарубежных инвесторов? Об этом RUS TVNET поговорил с участниками рынка из России, Литвы и Латвии.

Побеседовали с:

  • Константином Синюшиным, сооснователем венчурной компании The Untitled Venture Company, специализирующейся на инвестициях в стартапы на стадии посева;
  • главой компании Missiontech.co Алексеем Поспеховым, который помогает российским хай-тек-разработчикам релоцироваться в Латвию;
  • главой литовского акселератора Baltic Sandbox Сандрой Гольбрайх;
  • руководителем отдела поддержки стартапов Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Катриной Зелле.