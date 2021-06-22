Страны Балтии становятся Кремниевой долиной Восточной Европы - сотни стартапов и технологических предприятий из России и Беларуси выбирают Латвию, Литву или Эстонию для релокации: чтобы перенести весь свой бизнес и производство к нам. Начинают работать в Латвии и российские бизнес-ангелы. И между балтийскими сестричками разгорелась нешуточная конкуренция за этот лакомый кусочек, призванный стать весомым вкладом в новую, инновационную, экономику.