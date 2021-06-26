Сб, 26.06.2021
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"В чем фишка?" ⟩ Юрий Кушпело о секретах профессии, 90-х и закрытии Первого Балтийского канала

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Новым гостем передачи "В чем фишка?" стал известный почти каждому человеку в нашей стране диктор и телеведущий Юрий Кушпело.

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Видео: Передача "В чем фишка?" с Юрием Кушпело 

Работе в СМИ Юрий Кушпело посвятил более 35 лет, но начинался его путь с театральных подмостков - с Саратовского и Рижского ТЮЗа.

После театра он попал на Латвийское радио, а потом - на Первый Балтийский канал, где проработал до самого его закрытия.

Сегодня Юрий Кушпело вернулся на телеэкраны и по понедельникам ведет программу новостей для латвийской аудитории на канале RTVi.

Про 90-е годы

Их Юрий Кушпело вспоминает как "страшные годы", когда все было "перевернуто с ног на голову". По его мнению, советское образование и журналистика коренным образом отличаются от того, что пришло в эти годы.

"Эти люди, я не хочу никого оскорбить, но останавливаться, имея диплом, имея его в кармане и храня в ящичке, нельзя, необходимо все время развиваться. А эти люди - они стали по-другому... Пришел какой-то западный стиль журналистики... Нужно идти подготовленными в эфир", - указывает он.

Конечно, в журналистике 80-х были свои недостатки, но "она была очень глубока". По его мнению, хорошие новости обязательно должны быть и нельзя заострять внимание только на криминальной сводке.

Юрий Кушпело вспоминает, что в 1991 году он пережил страшные времена. Почти два с половиной месяца...