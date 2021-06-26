"В чем фишка?" ⟩ Юрий Кушпело о секретах профессии, 90-х и закрытии Первого Балтийского канала
Новым гостем передачи "В чем фишка?" стал известный почти каждому человеку в нашей стране диктор и телеведущий Юрий Кушпело.
Новым гостем передачи "В чем фишка?" стал известный почти каждому человеку в нашей стране диктор и телеведущий Юрий Кушпело.
Видео: Передача "В чем фишка?" с Юрием Кушпело
Работе в СМИ Юрий Кушпело посвятил более 35 лет, но начинался его путь с театральных подмостков - с Саратовского и Рижского ТЮЗа.
После театра он попал на Латвийское радио, а потом - на Первый Балтийский канал, где проработал до самого его закрытия.
Сегодня Юрий Кушпело вернулся на телеэкраны и по понедельникам ведет программу новостей для латвийской аудитории на канале RTVi.
Их Юрий Кушпело вспоминает как "страшные годы", когда все было "перевернуто с ног на голову". По его мнению, советское образование и журналистика коренным образом отличаются от того, что пришло в эти годы.
"Эти люди, я не хочу никого оскорбить, но останавливаться, имея диплом, имея его в кармане и храня в ящичке, нельзя, необходимо все время развиваться. А эти люди - они стали по-другому... Пришел какой-то западный стиль журналистики... Нужно идти подготовленными в эфир", - указывает он.
Конечно, в журналистике 80-х были свои недостатки, но "она была очень глубока". По его мнению, хорошие новости обязательно должны быть и нельзя заострять внимание только на криминальной сводке.