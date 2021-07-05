Скандал вокруг детского конкурса красоты Mini miss Latvija: безобразие или драйв?

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Конкурс Mini miss Latvija проходил первый раз. Он привлек десятки детей: тысячи голосов за конкурсантов в Facebook и репосты даже от местных самоуправлений с призывом голосовать за "своих" участниц. Но при этом конкурс, который завершился 19 июня, вызвал огромный скандал в СМИ и социальных сетях и даже привлек внимание Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI).

Инспекция считает, что конкурс может противоречить Закону о защите прав детей, так как не исключено, что несовершеннолетних участниц оценивали по их внешнему виду, что запрещено законом.

Организатор конкурса Кристина Линденблате категорически не согласна. Она говорит, что конкурс - это чистое творчество родителей и детей и что именно в этом была его цель. "Если этот конкурс вредит психике, то участники спортивных соревнований все должны лечиться в психиатрической клинике", - говорит организатор.

"Если мы говорим о любом конкурсе - событие это само по себе нейтральное, окраску оно принимает от того, как взрослые люди воспринимают победу или не победу ребенка в таких конкурсах. Это зависит от позиции, от оценок, от суждений взрослого. Соответственно, если позиция взрослого заключается в том: "О боже, ты не победил, это какой-то кошмар", - то, конечно, ребенок воспримет это для себя травматично", - поясняет психолог.