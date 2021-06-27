35-летний Артур Рид объединяет в себе вещи, которые кажутся совершенно противоположными: 70% его тела покрыто татуировками, он экстрим-вокалист и при этом по профессии - парикмахер. Хотя так эта профессия называлась лишь в далеком 2003 году, когда он приехал поступать в Ригу из Резекне.

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За 16 лет в профессии Артур превратился в востребованного мужского мастера, который работает в барбершопе и параллельно делает карьеру на латвийской метал-сцене. Для рубрики Klik мы обсудили стереотипы о работе в барбершопах и салонах, неформальную среду, любовь к татуировкам, а также борьбу с зависимостями и стереотипами в обществе.

ФОТО: личный архив Артура Рида

Из Резекне в Ригу с одной сумкой

В далеком 2003 году Артур окончил 12-й класс и понял, что не хочет оставаться в Резекне. "Тогда это был совсем другой город", - говорит наш герой. После 90-х на улицах царила разруха, не было работы, была почти уничтожена инфраструктура: "Люди как будто застряли где-то в 80-х. Слушали попсу, мечтали о BMW 1994 года выпуска, которую в народе называют "крысой". У меня же такой мечты не было. Я как-то думал больше в сторону Риги и тяжелой музыки".

Так, с одной сумкой в руке, после школы он оказался в столице Латвии и поступил в профучилище, чтобы стать парикмахером. Стоит сказать, что творческий склад ума у Артура проявлялся еще с детства. Он думает, что это у него от мамы, ведь она - учитель рисования. Волосы и уход за ними его интересовали всегда. К примеру, еще в подростковом возрасте ему часто не нравилось, как его стригли в местных салонах. Он приходил домой и сам поправлял при помощи ножниц или машинки. Позже уже начал делать бритвой окантовки себе и друзьям.

После школы Артур попадал под призыв, но ему совсем не хотелось отправляться в армию. Поэтому он подал документы в рижское училище. По приезду парень радостно распахнул двери 315-й комнаты в общежитии и... То, что он там увидел, мгновенно стерло улыбку с его лица. Комната была обставлена по-спартански: там стояли три кровати, пара тумбочек и совсем не было занавесок. Денег в те годы у Артура было минимально - "только на "Роллтон" с булочкой".

Но так он стал жить, учиться, заводить новые знакомства и узнавать Ригу. Одним из его любимых развлечений было ездить по городу в автобусах от одного кольца до другого. Артур не уезжал на выходные домой, а катался на общественном транспорте и слушал музыку в наушниках. Так он объездил всю Ригу, и это помогло ему лучше узнать город.

Татуировки, борьба с зависимостью и отношение к ЛГБТ