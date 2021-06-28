Выживший. На чем зарабатывал аэропорт, пока никто не летал

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Пандемия ударила не только по туризму: из-за отмены большинства пассажирских рейсов возникли задержки с доставкой грузов. Первое время магазины не получали товары, производители — сырье, а многие не могли дождаться посылки от родственников или своих заказов с AliExpress.

Это связано с тем, что основная масса грузов обычно прилетает пассажирскими бортами. Так, в 2019 году пассажирские рейсы перевезли 57% всего авиагруза, обработанного Рижским аэропортом, а количество грузовых рейсов составило всего 2% от всех.

Первый год пандемии перекроил эту картину: если количество пассажирских рейсов сократилась более чем в два раза, то число грузовых в итоге практически удвоилось и продолжает расти. Так, в 2019 году грузовые рейсы совершили 1,7 тыс. полетов, в 2020-м — 2,6 тыс., а в первом квартале нынешнего года уже около 900 грузовых судов было обслужено в Рижском аэропорту.

За счет этого объем перевозимых грузов пострадал не так сильно, как мог бы: в 2019 году через аэропорт прошло 27 тыс. тонн груза, а в 2020-м — 23,2 тыс. тонн. Получается, череда локдаунов помогла аэропорту перестроиться так, чтобы грузоперевозки как можно меньше зависели от активности сферы туризма.