Вт, 29.06.2021
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И вдруг он вышел из себя: "Мы знаем о тебе все…" Гражданка Латвии о странных угрозах

Представившиеся полицейскими люди настаивали, что им необходимо побеседовать с Ириной на нейтральной территории.

ФОТО: Artur Kuus

"Сначала я была в замешательстве, поскольку подумала, что это дурацкая шутка. Теперь пытаюсь понять, чего от меня все-таки хотят", - описывает в Rus.Postimees работающая с данными в одной из эстонских фирм гражданка Латвии Ирина свои сомнения, вспоминая события последнего месяца.

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Утром 4 июня, когда Ирина в своей таллиннской квартире собиралась на работу, зазвонил домофон.

Мужской голос сообщил, что он из полиции, и попросил впустить его в подъезд. Их было двое - вместе с мужчиной пришла женщина. Назвавшие Ирину по имени и фамилии люди показали удостоверения, повторили, что они из полиции, но почему-то не назвали свои имена и не сообщили, из какого они отдела.

На пороге квартиры мужчина заявил, что им необходимо поговорить с Ириной на нейтральной территории. Уточнив, что ничего серьезного или криминального не произошло. "О чем хотели побеседовать, не сказали", - рассказывает Ирина.

Это якобы должно было выясниться позже, в процессе беседы. При этом Ирину попросили, чтобы она никому ничего не говорила: дело якобы секретное и следует сохранять конфиденциальность.