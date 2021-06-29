И вдруг он вышел из себя: "Мы знаем о тебе все…" Гражданка Латвии о странных угрозах

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Утром 4 июня, когда Ирина в своей таллиннской квартире собиралась на работу, зазвонил домофон.

Мужской голос сообщил, что он из полиции, и попросил впустить его в подъезд. Их было двое - вместе с мужчиной пришла женщина. Назвавшие Ирину по имени и фамилии люди показали удостоверения, повторили, что они из полиции, но почему-то не назвали свои имена и не сообщили, из какого они отдела.

На пороге квартиры мужчина заявил, что им необходимо поговорить с Ириной на нейтральной территории. Уточнив, что ничего серьезного или криминального не произошло. "О чем хотели побеседовать, не сказали", - рассказывает Ирина.