Романтичные мошенники отнимают у жертв желание жить

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А если этому сопутствует огромный материальный ущерб или даже личное банкротство, человек оказывается в глубокой яме, выбраться из которой кажется невероятным. Но это возможно, рассказывает Rus.Postimees со ссылкой на Pärnu Postimees.
"У меня уже был план где-нибудь тихонько покончить с собой, - признается Юри. – Черная дыра была. Я думал: вот теперь все. Возникло чувство, что из этого больше ничего не выйдет. Накинь веревку на шею и забудь все".
"Я была немного разочарована, - признается Реэт. – Вся эта история вызвала у меня чувство, которого у меня давно не было, и оно было хорошим".
"Оно скребло во мне так, что… - вздыхает Анне. – Некоторое время я была вне себя. Детям сказала, что было бы лучше, если бы меня не было. Что я пошла бы в лес и повесилась бы на каком-нибудь дереве".
Все эти истории начинались с того, что, ни о чем не подозревая, люди вступали в беседу с целью знакомства. Где-то первый шаг делал мошенник, где-то сама жертва. Где-то они общались по интернету, где-то по телефону. Цель романтичного жулика одна и та же – втереться в доверие к жертве и выманить у нее деньги.