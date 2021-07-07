Ср, 7.07.2021
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Романтичные мошенники отнимают у жертв желание жить

Sageli ei taha armukelmi ohver kuidagi leppida, et inimene, kellega ta on juba mõnda aega suhelnud, pole see, kelleks ta on teda pidanud. See võib teha niisama palju või rohkemgi haiget kui majanduslik kahju.

ФОТО: Andres G. Adamson

Романтический жулик очень тонко использует желание человека чувствовать нечто естественное: близость, любовь, возможность поговорить с кем-то, кто понимает. Когда долго терпевший одиночество мужчина или женщина испытывает нечто подобное, но вдруг обнаруживает, что его обманули и унизили, окатывающая холодным душем действительность может быть невыносимой.

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А если этому сопутствует огромный материальный ущерб или даже личное банкротство, человек оказывается в глубокой яме, выбраться из которой кажется невероятным. Но это возможно, рассказывает Rus.Postimees со ссылкой на Pärnu Postimees.

"У меня уже был план где-нибудь тихонько покончить с собой, - признается Юри. – Черная дыра была. Я думал: вот теперь все. Возникло чувство, что из этого больше ничего не выйдет. Накинь веревку на шею и забудь все".

"Я была немного разочарована, - признается Реэт. – Вся эта история вызвала у меня чувство, которого у меня давно не было, и оно было хорошим".

"Оно скребло во мне так, что… - вздыхает Анне. – Некоторое время я была вне себя. Детям сказала, что было бы лучше, если бы меня не было. Что я пошла бы в лес и повесилась бы на каком-нибудь дереве".

Все эти истории начинались с того, что, ни о чем не подозревая, люди вступали в беседу с целью знакомства. Где-то первый шаг делал мошенник, где-то сама жертва. Где-то они общались по интернету, где-то по телефону. Цель романтичного жулика одна и та же – втереться в доверие к жертве и выманить у нее деньги.