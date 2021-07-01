Вентспилс по праву можно назвать самым экстравагантным городом в Латвии. Самый современный концертный зал, самый крупный центр науки и инноваций, единственный подъемный мост в стране - все это не могло появиться в другом месте, ведь Вентспилс всегда стремился отличаться и быть "самым". Но за всей этой помпезностью кроется по-настоящему уютный город, где отдыхать комфортно, а главное - интересно.

Абсолютно все жители Латвии, даже те, кто никогда не бывал в Вентспилсе, наслышаны об этом городе. Кажется, что все знают и про брусчатку, и про велосипедные дорожки, и про чистоту, и про настоящий рай для семей с детьми. Порой люди настолько уверены, что знают об этом городе все, что считают совсем необязательным туда ехать. И совершенно зря! Этот город может дать гораздо больше, чем вы себе представляете.