Заменят ли солнечные батареи обычные электростанции? Личный опыт нарвского энергетика

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Расчеты и опыт первого года использования показали, что собственная электростанция имеет смысл, но есть нюансы, из-за которых она может никогда не окупиться, пишет Rus.Postimees.

В доме Дмитрия и Анны стоит дровяная печь, но Дмитрий говорит, что это резерв, а главный источник тепла - тепловой насос. В их хозяйстве почти все работает на электричестве. Крупные потребители - это не только отопление дома и бани, но также кухонная электроплита и бойлер. Но за весь прошлый год семья заплатила за электричество всего 250 евро: купила энергии примерно на 950 евро, продала - на 700 евро.

"За прошлый год наши солнечные панели произвели 9,6 мегаватт-часа, - сообщил Дмитрий Фролов. - Это 9600 киловатт-часов. Мы почти покрыли годовые расходы нашего дома на электричество".

В общем, с эксплуатацией своей солнечной электростанции справится любой пользователь, говорит Дмитрий Фролов - достаточно заказать в специализированной фирме решение под ключ. Но как энергетик Дмитрий нашел много нюансов, которые "чайник" просто не заметил бы. Он рассказывает, что ему приходилось даже переподключать некоторые провода, которые монтажники соединили с ошибками.