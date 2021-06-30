Последний саммит G7 был пустой тратой ресурсов. Если была такая необходимость в его проведении, его следовало бы провести в режиме онлайн, чтобы сэкономить время, затраты на логистику и выбросы от самолетов. Но в более фундаментальном плане, саммиты G7 – это анахронизм. Политическим лидерам надо прекратить затрачивать свою энергию на деятельность, которая не характерна для современной глобальной экономики и ведет к практически полному разрыву между заявленными целями и средствами, принятыми для их достижения.

Для абонентов

На саммите G7 не было абсолютно ничего, чего нельзя было бы сделать более дешевым, простым и рутинным способом с помощью Zoom. Самой полезной дипломатической встречей этого года была апрельская онлайн-встреча Президента Джо Байдена с 40 мировыми лидерами по обсуждению изменения климата. Плановые международные онлайн-встречи политиков, парламентариев, ученых и активистов имеют важное значение. Они нормализуют международные дискуссии.

Но почему эти обсуждения должны происходить в рамках G7, которая пришла на смену G20? Когда в 1970-е годы страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) начали свои ежегодные встречи на высшем уровне, они все еще доминировали в мировой экономике. В 1980 году, их экономики составляли 51% от мирового ВВП (в мировых ценах), тогда как на развивающиеся страны Азии приходилось всего 8,8%.