Видео ⟩ "Рыжий Иисус" Ширан: И вампиры, и вредные привычки дают о себе знать по ночам

Десять минут! Столько времени нам было отведено на то, чтобы поговорить с одним из самых популярных поп-музыкантов - Эдом Шираном. Задавать вопросы можно было только на тему нового сингла Bad Habits, клип на который вышел 25 июня и был срежиссирован Дэйвом Майерсом (Dave Mayers). Однако мы также спросили Эда о пандемии и ее влиянии на творческую жизнь, о "вредных привычках", о том, как он гостил в Латвии, и, конечно же, о футболе. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское! Интервью состоялось за несколько дней до выхода нового сингла.

Для абонентов

- Привет, Эд! Рад тебя видеть!

- Я тоже очень рад. Как дела?

- Спасибо, хорошо. Как у тебя?

- У меня все хорошо. В Англии светит солнышко, идет чемпионат по футболу, и мы все его смотрим. Я с удовольствием даю интервью.

- Приятно снова тебя увидеть спустя долгое время. С твоего последнего концерта в Риге прошло уже два года, за это время многое произошло...

- Да, прошло времечко, но я рад, что могу снова выпускать новую музыку, потому что давно не выпускал ничего нового. Приятно снова разговаривать со СМИ. Мне жаль, что я не могу давать личные интервью, но говорить через Zoom тоже круто.

- Хотелось бы немного поговорить про пандемию. В самом начале музыканты разделились на два лагеря - одни начали сочинять новую музыку, другие были в шоке и ничего нового не выпускали. В каком ты лагере?

- Сначала я пытался прям каждый день сочинять песни, но в итоге понял, что мне действительно не о чем писать. Я пытался найти вдохновение и открыл для себя новые занятия - начал рисовать. В то время жена была беременна и мы начали готовиться к рождению ребенка (осенью 2020 года у Ширана и его жены Черри Сиборн родился первенец - Лира Антарктика Сиборн Ширан. - Прим. ред.). Я смастерил деревянный домик для ребенка, занялся плотницким делом. Что еще? Это было хорошее время, чтобы попробовать что-то новое.

- Понятно. Кстати, поздравляю с рождением малышки! Это очень классно.

- Большое спасибо!

- Наконец-то у всей этой пандемии появляется свет в конце туннеля, но главная причина нашего интервью - это, конечно, новая музыка. 25 июня вышла новая песня Bad Habits ("Вредные привычки"). Расскажи, пожалуйста, об этом новом сингле!