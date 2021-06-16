Вождь Белый Волк Джон Смит был уроженцем племени одживбе или чиппева, которое в 19-м и начале 20-го века проживало на территории штата Миннесота в США. Больше всего Джон Смит известен благодаря своему морщинистому лицу, а также потому, что многие утверждают, что он самый старый индеец из когда-либо живших.

Часто говорят, что Белому Волку на день его смерти 6 февраля 1922 года было 138 лет. Впрочем, некоторые люди считают, что на момент смерти Смиту было всего 88 лет, а его морщинистое лицо - разрушения, нанесенные некой болезнью. Так или иначе, нельзя отрицать, что на лице Джона Смита "написана" довольно яркая жизнь, и действительно - он был как завоевателем, рыбаком и всадником, так и советником и машинистом поезда. Он даже принимал участие в съемках фильма и торговал открытками. Несмотря на то, что у него было восемь жен, Смит остался без детей, за исключением усыновленного сына Тома Смита.