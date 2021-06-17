С 17 марта этого года после более чем двухлетней дискуссии в окончательном чтении Сейм принял новый Закон об аренде жилья. Цель закона - способствовать доступности жилья и обеспечить баланс между интересами арендодателя и арендатора, но недостатки нового регулирования видят как крупные арендодатели, так и некоторые арендаторы. Портал TVNET объясняет, что предусматривает новый закон об аренде и какие изменения он несет вовлеченным сторонам.

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На вопрос, почему возникла необходимость в разработке нового закона, регулирующего рынок аренды, директор департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс объясняет, что в результате действия предыдущего закона приток инвестиций в арендное строительство был ограничен, соответственно, арендные дома как таковые не строились. Закон также привел к обременительным судебным процессам о выселении арендаторов в связи с возникновением долгов. "Объективно говоря, законодательный орган, приняв предыдущий закон, создал высокие риски для арендодателей, - сказал Аудерс. - Новый закон об аренде является предварительным условием не только для развития частного сектора аренды, но и для различных программ поддержки строительства в регионах".