Еще задолго до того, как человек доставил на Красную планету первые зонды, пытаясь найти ответ на извечный вопрос, есть ли жизнь на Марсе, богатый американский астроном без тени смущения заявил, что жизнь там есть, более того, там построены системы каналов.

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Основы этой теории были заложены в 1877 году, когда Джованни Вирджинио Скиапарелли (1835-1910) из обсерватории Брера в Милане, директором которой он являлся, начал составлять карту Марса. В 1800-х годах по всему миру строились обсерватории со все большими и большими телескопами, поэтому астрономы могли смотреть в небо все более ясным взором.