"Как у Петра, но похитрее": капитан "Штандарта" о своем паруснике, мечтах и миссии

До 10 июля в порту Андрейоста гостит фрегат "Штандарт", копия корабля петровской эпохи. Его современная история тянет на приключенческий роман: судно строили студенты своими руками, потом годами судились за право законно ходить по морям и не снимали российский флаг несмотря на тяжбы. Паруса "Штандарта" — магнит для всех, кто ценит море и дух свободы. Журнал Klik поговорил с капитаном Владимиром Мартусем и делится вдохновением.

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Мы сидим в штурманской каюте. Здесь были король Нидерландов, практически вся королевская семья Великобритании и первые лица других европейских морских держав. На стене — портрет Петра I, рядом икона Николая Чудотворца, возле входа висит горлышко от бутылки шампанского, которую разбивали в день спуска на воду.

Нынешнюю эпоху выдают только ноутбук на столе, принтер и несколько приборов — электронная карта, радары, навигационная система. Но все это мгновенно прячется за деревянной резной дверцей: нечто похожее показывают в фильмах про суперагентов, когда по щелчку старинный стеллаж превращается в круто оборудованную диспетчерскую.

"Когда я проектировал, сразу задумывался, куда мы все это спрячем", — рассказывает Владимир Мартусь, капитан и строитель "Штандарта".

Если с петровского фрегата "Штандарт" началась история Балтийского флота, то этот "Штандарт" заложил фундамент в российском строительстве деревянных парусных судов: именно та команда, которую Владимир обучил, работая над "Штандартом", будет строить копии других легендарных парусников.

На дворе 91-й год — излет коммунизма, распад Союза, эпоха хаоса и перемен. Студент ленинградского кораблестроительного (знаменитой "Корабелки") Владимир Мартусь с друзьями-единомышленниками строит копию исторической шхуны "Святой Петр".

Мартусь вспоминает: строительство закончилось в день августовского путча, а судно пришло в город в тот день, когда Ленинград был переименован в Санкт-Петербург.