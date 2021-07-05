Лесная и деревообрабатывающая отрасль - одна из приоритетных для нашей страны. И хотя статистика выглядит весьма благостно и оптимистично - за первые 4 месяца 2021 года объемы экспорта выросли аж на 20,5%, - в отрасли происходят процессы, которые вызывают тревогу у специалистов: стремительно взлетели цены на лесоматериалы, что повлекло за собой удорожание всего, что из них производится, возникли серьезные проблемы с логистикой, вносит свою лепту и политический фактор - сложные взаимоотношения с Беларусью.

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Время парадоксов

Кризис, вызванный COVID, оказался не менее коварным, чем сам вирус, и преподнес немало неприятных сюрпризов: процессы на рынках пошли совсем по иному сценарию, чем обычно происходит во время рецессии.

Многие наверняка уже заметили резкое повышение цен на стройматериалы и дефицит товаров. Причем такая ситуация сложилась по всему миру. Ибо, когда начались повсеместные локдауны, магазины перестали закупать стройматериалы, а производители снизили объемы производства.

Ожидалось, что все будет идти по стандартной схеме, присущей кризисам - спад, а затем начало оздоровления и плавный подъем. Но что-то пошло не так.

По мнению экспертов, на рынке надулся ценовой пузырь, который рано или поздно лопнет, что может привести к череде банкротств. Об этом RUS TVNET поговорил с ведущими специалистами: