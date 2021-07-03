35 лет назад в Эстонии открылось первое частное предприятие на всем советском пространстве

35 лет назад, летом 1986 года, Эльмар Лепп и его партнер Энн Кальюмяэ открыли первое частное кафе в Пярну. Это был детский видеоcалон в пляжном комплексе, где показывали мультики и предлагали мороженое и кофе. Те, кому сегодня за 40, помнят, что это было захватывающее, необычное место, где впервые можно было одновременно смотреть зарубежные мультфильмы и потягивать коктейль из мороженого, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Pärnu Postimees.