Чт, 8.07.2021
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35 лет назад в Эстонии открылось первое частное предприятие на всем советском пространстве

Видеосалон был новинкой для СССР

ФОТО: Alexandre Graschenkov

35 лет назад, летом 1986 года, Эльмар Лепп и его партнер Энн Кальюмяэ открыли первое частное кафе в Пярну. Это был детский видеоcалон в пляжном комплексе, где показывали мультики и предлагали мороженое и кофе. Те, кому сегодня за 40, помнят, что это было захватывающее, необычное место, где впервые можно было одновременно смотреть зарубежные мультфильмы и потягивать коктейль из мороженого, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Pärnu Postimees. 

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Если создание нового кафе сейчас - повседневное явление, то в советских условиях это было редкостью, тем более что оно не было государственным учреждением.

"Никаким бизнесом заниматься было нельзя, это было наказуемо", - говорит Лепп.

В видеосалоне показывали 12-18 мультфильмов вроде "Тома и Джерри" или "Ну, погоди!". Каждый час начинался новый сеанс, билет стоил 50 копеек. Вечерняя программа для взрослых предлагалась с 19 часов.