Ольге Журавской всего 17 лет, но она уже опытный музыкант. Полжизни девушка играет на барабанах и клавишах. Она не понаслышке знает, что значит выражение sex, drugs, rock`n`roll, ведь на свои первые гастроли Оля отправилась уже в 14 лет!

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Сейчас она участница продюсерского проекта из Латвии Karina Dabro. Ее персонаж повествует о жизни среднестатистического подростка, который ежедневно сталкивается с соблазнами, искушениями и трудностями. "Об этом надо говорить", - считает Оля. Ведь она испытала, что такое, когда ты – подросток, а тебе предлагают попробовать первую сигарету и даже не только сигарету; когда тебя без спроса хватает в свои объятья незнакомец; когда ты видишь, как наркотики губят твоих близких; когда ты настолько любишь музыку, что ради нее встаешь в 5 утра и едешь через весь город на занятия. Это и многое другие рассказала Ольга в беседе с RUS TVNET.

Ольга Журавская ФОТО: Пресс-фото

Кто стоит за ролью Карины?

В этом образе спрятана 17-летняя барабанщица Ольга Журавская. В своем дебютном клипе девушка воплощает свое так называемое альтер-эго - Карину. Ее персонаж - это трудный подросток, с богатой фантазией и невероятным любопытством, который в какой-то момент попадает в нехорошую компанию.

"Я - начинающая актриса, которая всех убеждает, что я - Карина", - смеясь отмечает она. Сама Ольга не из Риги, хотя и в столице она успела пожить. Вообще девушка не может с точностью сказать, к какому городу себя относит, потому что из-за маминой профессии она много переезжала. Сейчас она живет в Елгаве.

Музыкой девушка занимается с раннего детства. Началась эта история классически- когда-то мама отдала Олю на уроки фортепиано: "Мне не понравилось, и я бросила музыкальную школу". Но музыка ее не отпускала и тянула. Вот уже пять лет Ольга играет на барабанах и не стесняясь подчеркивает, что стремиться сделать это своей основной профессией: она играет на барабанах в группе "Лишний удар", на клавишах - в Walkers, учится в средней школе с музыкальным уклоном и собирается поступать в Латвийскую музыкальную академию Язепа Витола на джазового барабанщика.

"Барабаны у меня для души, а клавиши - это для мозгов... Барабаны - это выброс энергии, основа группы, а клавиши - это что-то нежное и женственное", - признается Ольга. В сердце у нее живет русский рок - Земфира, "Сплин", "Океан Ельзи", "Агата Кристи" и т.п. "Это музыка моей души", - подчеркивает девушка и указывает, что это вызывает у нее воспоминания об отце.

О пропаганде наркотиков и столкновении с ними

Мама Ольгу всегда и во всем поддерживает, конечно, когда вышел трек "Марочка", все это было воспринято скептически и с подозрением. Но клип (реж. Валентин Линовицкий) все расставил на свои места и стало понятно, что это не просто гаражная группа.

"Дальше будет интереснее", - заверяет нас Оля, анонсируя выход следующего трека. По словам продюсеров, композиции проекта - Karina Dabro - это музыкальная история, которая будет развиваться по спирали имея закрученный сюжет и неожиданную развязку. Песня "Марочка" - это всего лишь пролог. Как говорит продюсер проекта Глеб STH, если прочитать текст, то он не так однозначен, он гораздо глубже и многослойнее.