Здесь, в Рижском заливе, находится необычный эстонский "женский остров", где до сих пор бытуют многовековые традиции, а общественная жизнь диктуется женщинами. Современные вызовы не прошли мимо острова, но предприимчивые местные жители находят новые способы, как защитить свою необычную культуру.

Женщины Кихну из поколения в поколение привыкли все делать сами - обрабатывать землю и заниматься скотом, шить одежду, воспитывать детей. Закалка сохранилась со времен предыдущих десятилетий, когда суровой зимой на острове не было никакой связи с внешним миром и не оставалось ничего другого, кроме как с любой проблемой справляться самим. Большая часть мужчин ушла. Одни - рыбаки и часто в море, другие работают в континентальной части Эстонии, где им открываются более широкие возможности, а кто-то уехал работать за границу.