Столбики головного мозга. Что не так с коммуникацией между властью и жителями?

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Вопросы организации дорожно-транспортной инфраструктуры, оказывается, способны расколоть общество не хуже коронавируса. И это не только столбики — вспомните велодорожки тут и там или, например, пешеходные зоны на Тербатас. Мы не будем обсуждать и взвешивать сами проекты (это со всей щедростью сделали другие), а попробуем понять, почему именно из-за этого люди готовы биться в соцсетях.

У возмущения и негатива в ответ на инициативы Рижской думы есть своя вполне понятная почва. Во-первых, человеку свойственно сопротивляться переменам: наш мозг оценивает новое как заведомо опасное, поэтому первая реакция на любой неожиданный поворот — сопротивление. Это эволюционные настройки, без них недолго бы мы протянули.

Именно поэтому мы решаемся на новый шаг, когда понимаем, что хотим этого или что это нужно, важно, полезно. А мы не знаем, нужны ли, важны ли, полезны ли нам велодорожки, столбики, пешеходные зоны, если с нами об этом не поговорили заранее. Не знаем и не должны — ни один человек не в состоянии оценивать все вокруг себя и вдумываться в каждую общественную проблему.

Это, предполагается, делают за нас специально нанятые люди — т. н. власти. И если власти решили, что городу нужно что-то новое, то недостаточно это взять и сделать. Нужно сначала об этом людям рассказать. Грамотно, на понятном им языке — и речь не о русском/латышском, а о доступном, человеческом разговоре.