Жил-был серийный убийца, и от него приходилось спасаться тем, кто не думал ничего плохого и занимался сексом в темном пустом доме. Примерно так происходят события в некоторых сегодняшних поучительных и пугающих сказках, которые сейчас называют фильмами ужасов. Но почему жертвами психопата, размахивающего топором в ужастиках, часто становятся молодые красивые девушки с расстегнутым бюстгальтером? Неужели их нагота настолько вызывает оторопь?

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Как фильмы ужасов эволюционировали

Исследование Виктории Прохазковой "Жанр ужаса", опубликованное в American International Journal of Contemporary Research, подтверждает, что страх - одна из самых старых и сильных эмоций. Когда мы слушаем, читаем или наблюдаем страшные события, в организме происходит прилив адреналина и, как ни парадоксально, мы чувствуем себя более живыми. Таким образом, жанр ужасов стал присутствовать с самого начала немого кино с такими фильмами, как "Голем" (Der Golem) (1915) на основе еврейского фольклора, "Кабинет доктора Калигари" (Das Cabinetdes Dr. Caligari) (1920) и "Носферату, симфония ужаса" (Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens) (1922).