Исследование Виктории Прохазковой "Жанр ужаса", опубликованное в American International Journal of Contemporary Research, подтверждает, что страх - одна из самых старых и сильных эмоций. Когда мы слушаем, читаем или наблюдаем страшные события, в организме происходит прилив адреналина и, как ни парадоксально, мы чувствуем себя более живыми. Таким образом, жанр ужасов стал присутствовать с самого начала немого кино с такими фильмами, как "Голем" (Der Golem) (1915) на основе еврейского фольклора, "Кабинет доктора Калигари" (Das Cabinetdes Dr. Caligari) (1920) и "Носферату, симфония ужаса" (Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens) (1922).

В 1950-е годы фильмы ужасов изменились и включали в себя страхи перед явлениями эпохи, такими как холодная война ("холодная война" - это ситуация, когда нет настоящей войны, а есть шпионаж, экономические или политические ограничительные меры - прим. ред.). Такими фильмами являются "Вторжение похитителей тел" (Invasion of the Body Snatchers) (1957) "Невероятно уменьшающийся человек" (The Incredible Shrinking Man) (1957), в которых главный герой после неудачного эксперимента начинает уменьшатся и ему угрожают самые обыкновенные вещи, например, кот или паук.