Вс, 11.07.2021
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Фото ⟩ Через белорусскую границу в Литву. Репортаж из литовского центра мигрантов

Лагерь беженцев в Виденяе.

ФОТО: Konstantin Sednev

Примерно через 30 лет после окончания борьбы за свободу древних эстонцев, в 1253 году, в Литве на престол вступил первый и последний король Миндаугас. С начала 1990-х в этот день, 6 июля, Литва отмечает государственный праздник. Но прибывающим нелегально через белорусскую границу мигрантам нет никакого дела до Миндаугаса: они должны провести часть своей жизни в палаточном лагере, пишет Rus.Postimees.

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Расположенный в получасе езды от Вильнюса и насчитывающий 5000 жителей город Пабраде стал одним из литовских символов миграционного кризиса. Поскольку дело было в государственный праздник, в лагере беженцев Пабраде находились лишь единичные пограничники, которые должны были поддерживать порядок. Как только мы подходим к воротам центра мигрантов, к нам приближается пограничник без таблички с именем, который просит не снимать мигрантов. Поскольку начальства на месте нет, внутрь не пускают и посторонних интересующихся.

В главном литовском центре мигрантов царит напряжение

По словам пограничника, работающего в красный день календаря, лагерь Пабраде стал пристанищем уже для 380 мигрантов. Пару человек еще поместятся, но в целом лагерь набит битком. За тройным забором на песчаной площадке разбиты десятки и десятки палаток, в которых мужчины живут в одиночестве. Семьи расположились в более надежном убежище, где есть и водопровод.

Литовские пограничники предупредили Postimees и до, и после прибытия в лагерь, что перешедшие белорусскую границу мигранты из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и Сирии могут вести себя агрессивно и не хотят общаться с журналистами.