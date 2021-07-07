Фото ⟩ Через белорусскую границу в Литву. Репортаж из литовского центра мигрантов

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Расположенный в получасе езды от Вильнюса и насчитывающий 5000 жителей город Пабраде стал одним из литовских символов миграционного кризиса. Поскольку дело было в государственный праздник, в лагере беженцев Пабраде находились лишь единичные пограничники, которые должны были поддерживать порядок. Как только мы подходим к воротам центра мигрантов, к нам приближается пограничник без таблички с именем, который просит не снимать мигрантов. Поскольку начальства на месте нет, внутрь не пускают и посторонних интересующихся.

В главном литовском центре мигрантов царит напряжение

По словам пограничника, работающего в красный день календаря, лагерь Пабраде стал пристанищем уже для 380 мигрантов. Пару человек еще поместятся, но в целом лагерь набит битком. За тройным забором на песчаной площадке разбиты десятки и десятки палаток, в которых мужчины живут в одиночестве. Семьи расположились в более надежном убежище, где есть и водопровод.