"7 кругов ада": из-за разницы в подходе переболевших вакцинированных эстонцев в Латвии ждал сюрприз

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В Эстонии переболевшим Covid-19 предназначается только одна доза находящихся в использовании вакцин Pfizer и Moderna, хотя производителем предусмотрено введение двух доз. Решение приняли экспертная комиссия Эстонии и Совет ЕС, однако Латвия по какой-то причине решила пока не применять такой план действий.

В итоге многие жители Эстонии, переболевшие и вакцинированные одной дозой, столкнулись с тем, что при поездке в Латвию или транзите через аэропорт Риги они считаются невакцинированными и обязаны представить отрицательный результат тест на коронавирус.

Более того, известны случаи, когда тесты на коронавирус продолжают показывать положительный результат и через месяцы после того, как человек переболел.