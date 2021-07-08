Пт, 9.07.2021
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"7 кругов ада": из-за разницы в подходе переболевших вакцинированных эстонцев в Латвии ждал сюрприз

Рижский аэропорт.

ФОТО: JANIS LAIZANS/REUTERS

В то время как в Эстонии переболевших Covid-19 считают полностью вакцинированными, если те были привиты одной дозой вакцины от коронавируса, в Латвии они вакцинированными не считаются, что сильно усложняет им процесс путешествий и приводит к дополнительным расходам, пишет Rus.Postimees.

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В Эстонии переболевшим Covid-19 предназначается только одна доза находящихся в использовании вакцин Pfizer и Moderna, хотя производителем предусмотрено введение двух доз. Решение приняли экспертная комиссия Эстонии и Совет ЕС, однако Латвия по какой-то причине решила пока не применять такой план действий.

В итоге многие жители Эстонии, переболевшие и вакцинированные одной дозой, столкнулись с тем, что при поездке в Латвию или транзите через аэропорт Риги они считаются невакцинированными и обязаны представить отрицательный результат тест на коронавирус.

Более того, известны случаи, когда тесты на коронавирус продолжают показывать положительный результат и через месяцы после того, как человек переболел.

В итоге и без того сложно осуществимые сейчас путешествия превращаются в семь кругов ада.