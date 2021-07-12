Еще год без круизов: что происходит с Tallink Latvija?

В пустом порту меня встречает Есения Зириня, руководитель отдела по связям с общественностью латвийского офиса Tallink. Снаружи жара, кипит жизнь, доносится шум веселья из ресторанов возле яхт-клуба, а в рижском пассажирском порту — холод, мертвая тишина и ни души. Такая обстановка тут будет как минимум до следующего апреля: до этого паромное сообщение из Риги не возобновится. Онлайн-журнал Klik узнал, что происходит с круизами в кризис, почему мы остались без паромов на ближайший год и как правительство относится к морскому туризму.

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В этом году латвийцы остались без морских круизов, а Латвия — без щедрых туристов из Швеции и Финляндии. Об этом компания Tallink объявила буквально в последний момент, до последнего надеясь не пропустить летний сезон.

Весна у судоходной компании выдалась как на вулкане: будущее летних маршрутов висело на волоске и зависело от решений властей и темпов вакцинации.

"Этой весной, когда мы рассматривали запуск линии Рига — Хельсинки, планы и видение менялись буквально каждую неделю", — делится Есения Зириня.

Компания была готова быстро подстроиться под новые правила и использовать любую возможность для возобновления работы. Но чтобы подстроиться под правила, надо для начала их знать.

К сожалению, правила въезда в ту или иную страну, разработанные властями Латвии, Швеции и Финляндии, оказались, по выражению Есении Зирини, "запоздалыми". Зириня подчеркивает: руководство Tallink неоднократно призывало правительства балтийских стран сформулировать четкие правила для поездок, чтобы можно было запустить линии. Но не было услышано.

Проблема в том, что для того, чтобы запустить судно после продолжительного простоя, требуется как минимум месяц:

"Надо набрать персонал, подготовить сам корабль, чтобы все рестораны были открыты — это процесс, он требует времени и ресурсов", — поясняет Есения Зириня. А чтобы эти ресурсы окупить, одного месяца работы недостаточно.