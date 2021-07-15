На этой неделе латвийский стартап Sonarworks привлек инвестиции в размере 6 млн долларов США. Музыкальные технологии, которые придумали в Sonarworks, помогут нам "сохранить слух" и слушать музыку так, как нам нравится. Klik пообщался с представителями компании и рассказывает, почему они могут изменить индустрию и откуда в Латвии столько талантливых инженеров.

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Когда Хельмут говорит о качестве звука, он объясняет так: в девяностые годы мониторы были огромными, с таким здоровым кинескопом. И те, у кого был такой компьютер, считали его удобным и технологичным. Но сегодня за таким просто невыносимо будет работать — потому что мы уже знаем, насколько может быть иначе:

"Технологии совершенствуются каждый день, и пока мы не знаем, что может быть лучше, нам сложно представить эту разницу. Но стоит попробовать, и человек постепенно привыкает, у него появляется новая точка отсчета, и он понимает: вот это действительно хорошо".

Хельмут уверен: у большинства людей нет вот этой "точки отсчета", что считать хорошим звуком — мы слышим в основном то, что проигрывает нам телефон. Поэтому даже в магазинах аудиотехники покупатели бывают растеряны — им там многое показали, а они не почувствовали различий.

Почувствовать их можно только тогда, когда мозг уже привык к другому:

"Наши исследования показывают, что мозгу надо примерно две недели, чтобы привыкнуть к новому опыту, и потом мозг уже понимает эту разницу — очень сложно вернуться назад к предыдущему опыту".

Исследования и анализ больших данных — это то, что лежит в основе ноу-хау компании.

"У нас есть мобильное приложение, где человек может пройти несколько тестов: мы предлагаем ему выбрать из нескольких звуков, какой ему больше нравится, тот или этот", — рассказывает Хельмут.

Из этих тестов компания сформировала огромную базу данных: более 100 тысяч человек сделали более 10 млн таких сравнений, выбирая между одним и другим звуком. А дальше подключаются инновации — имея такой массив информации и технологии их анализа, можно видеть взаимосвязь: между тем, какой звук для человека приятнее, и тем, где он живет, чем занимается, какой у него образ жизни, возраст и так далее.

На то, какой звук мы предпочитаем, влияет очень много факторов — и социальных, и биологических, и психологических. Технология, которую разработали в Sonarworks, не только изучает и анализирует, а уже может и прогнозировать: грубо говоря, зная несколько фактов о вас, может угадать, какой именно звук вам понравится.

Например, те люди, которые часто слушают электронную музыку, любят слушать басы. "В музыкальной индустрии это не само собой разумеющееся, — поясняет Хельмут. — Когда человек создает электронную музыку, танцевальную, он эту музыку делает так, как ему кажется, ее надо слушать. А оказывается, что поклонникам такой музыки нужно больше басов, чем дают авторы".

Или другой пример — чем старше человек, тем больше у него запрос на высокие звуки. Это связано с нашей физиологией: с возрастом человек становится менее восприимчивым, и начинается это как раз с высоких тонов. Так, наш слух различает диапазон до 20 кГц, а уже потом эта способность снижается — сначала до 19, потом до 18 кГц и так далее. Человек замечает проблему, только когда она затрагивает уже совсем низкие частоты — 1-4 кГц, т. е. частоты, на которых мы говорим.

Для сравнения: шелест листьев — это примерно 10 кГц. Если человек утратил способность различать этот диапазон, то здесь, живя в городской среде, он это легко не заметит — мир не рухнул. Вы просто не придаете этому значение: слышите вы шелест листьев или нет.

"В природе вокруг нас очень мало высоких частот, но в фильмах и музыке их очень много", — говорит Хельмут.

За счет того, что программа повышает интенсивность звука в этих частотах, у человека звук как бы выравнивается:

"Для него это — "вау, какой звук!".

Потеря чувствительности прогрессирует медленно и начинается уже с 25-30 лет: данные исследований Sonarworks это подтверждают.

Как раз эта технология, которая собирает и анализирует данные, и требует больших инвестиций.

Измеряют все это с помощью мобильного приложения — по сути, это аудиометрические тесты, нечто подобное используют медики для проверки слуха.

"Но у нас точнее, чем у врачей", — уверен Хельмут. Технология Sonarworks калибрует звук и устраняет те огрехи, которые создают сами наушники: