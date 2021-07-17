Хрупкая девушка Влада Кукеле на мотоцикле на улицах Риги часто выделяется шлемом с красными рожками и нарисованной хищной челюстью, а порой за спиной у нее развеваются черные крылья. В соцсетях можно найти сотни фотографий, где брюнетка в шлеме и на высоких каблуках позирует на всевозможных двухколесных конях.

Среди мотособратьев Владу называют просто Чертик. На фестивалях и байкерских слетах ее знают и ждут многие. Особенно запоминают брюнетку по ее "коронке" - шпагату на двух мотоциклах, крыльям и шлему.

"Я там словно знаменитость. Со мной хотят сфотографироваться многие - от детей до взрослых", - признается байкерша.

На Лиго она опубликовала первую фотосессию на мотоцикле без шлема, и это вызвало небывалый ажиотаж в соцсетях. Еще бы, ведь Влада буквально приковывает к себе внимание мужчин, которые восхищаются привлекательной байкершей, а вот некоторые женщины - наоборот.

Влада Кукеле редко появляется на публике без шлема. По этому поводу существует много небылиц и слухов.

В беседе с RUS TVNET девушка рассказала, почему она редко снимает шлем, не страшно ли ей за рулем мотоцикла, как она себя ощущает среди байкеров, кем работает и как вообще решилась сесть на стального коня.