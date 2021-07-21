Норвегия недавно приняла новый закон, требующий от влиятельных лиц отмечать опубликованные фотографии, которые были отретушированы. Авторам контента в социальных сетях грозят не только штрафы, но и тюремное заключение за несоблюдение закона.

"Пока латвийские инфлюенсеры яростно протестуют против обязательства отмечать оплачиваемое сотрудничество тегом "реклама", не считая, что вводят в заблуждение подписчиков, а наши северные соседи идут еще дальше и берутся за ретушированные фотографии, сам собой напрашивается вопрос - как долго в Латвии будут продолжать относиться потребительски к тем, кто нам доверяет и вводить их в заблуждение ради получения прибыли", - спрашивает Мария Воркуле, преподаватель Латвийского университета и руководитель коммуникационных проектов в странах Балтии.