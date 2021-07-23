Ситуация в Литве по-прежнему напряженная. До 13 июля в стране задержаны уже 1738 беженцев, и их число продолжает увеличиваться ежедневно. Пока что все беженцы размещены в нескольких лагерях в белорусском приграничье, однако уже сейчас создается огромный лагерь беженцев, который мог бы вместить боле 1000 ищущих убежище и местонахождение которого власти Литвы пока не раскрывают. Чтобы своими глазами увидеть, как идут дела у мигрантов, и понять, как они из своих родных стран попали в Беларусь, а потом - в Литву, TVNET отправился осмотреть три крупнейших на данный момент лагеря.

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По-прежнему существует большая неясность по поводу того, как беженцы из различных уголков мира попали в Беларусь. Довольно сильно отличаются и их собственные версии. Большинство утверждают, что прибыли в Беларусь в поисках лучшей жизни, однако реальность оказалась не столь радужной, как об этом рассказывали агенты. Встреченные в лагере села Виденяй мигранты готовы вступить с нами в беседу в обмен на пакет молока. Такова их цена за разговор. Полицейский, охраняющий лагерь, указывает, что мы можем это сделать, поэтому мы отправляемся в магазин за молоком.