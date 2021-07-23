Ситуация в Литве по-прежнему напряженная. До 13 июля в стране задержаны уже 1738 беженцев, и их число продолжает увеличиваться ежедневно. Пока что все беженцы размещены в нескольких лагерях в белорусском приграничье, однако уже сейчас создается огромный лагерь беженцев, который мог бы вместить боле 1000 ищущих убежище и местонахождение которого власти Литвы пока не раскрывают. Чтобы своими глазами увидеть, как идут дела у мигрантов, и понять, как они из своих родных стран попали в Беларусь, а потом - в Литву, TVNET отправился осмотреть три крупнейших на данный момент лагеря.