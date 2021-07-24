Долгожданное тепло затянулось, превратившись в экстремальную жару, которой не видно конца. Изменения климата мы как никогда ощущаем на собственной коже. На улице 30+, пот застилает глаза, голова кружится, тропические ночи не приносят прохлады. В то же время вентиляторы разлетаются как горячие пирожки, а на мероприятиях выдают веера. Как долго продлится жара и с чем нам нужно считаться в будущем, рассказывает аналитик данных отдела климата и численного моделирования Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Даце Гайле.