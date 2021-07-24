Долгожданное тепло затянулось, превратившись в экстремальную жару, которой не видно конца. Изменения климата мы как никогда ощущаем на собственной коже. На улице 30+, пот застилает глаза, голова кружится, тропические ночи не приносят прохлады. В то же время вентиляторы разлетаются как горячие пирожки, а на мероприятиях выдают веера. Как долго продлится жара и с чем нам нужно считаться в будущем, рассказывает аналитик данных отдела климата и численного моделирования Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Даце Гайле.

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В первую декаду июля, с 1 по 10 июля, средняя температура воздуха в Латвии была +22,6 °C - на 5,9 °C выше климатической нормы. Было в силе предупреждение высшей степени - красное, оно означает, что прогнозируются опасные гидрологические и метеорологические погодные условия, возможны разрушения на обширных территориях и несчастные случаи. Красное предупреждение означает, что как днем, так и ночью температура воздуха остается высокой и ночь ожидаемой прохлады не принесет.