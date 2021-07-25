Полчища слепней, тучи комаров, пятнистые божьи коровки, которыми усеян берег моря, колорадские жуки, кишащие на картофельных грядках, и безвредные обычно журчалки, присутствующие на побережье Курземе в таких количествах, что напоминают природную стихию. Этим летом насекомых так много, что они людей буквально "съедают". Для каких видов насекомых такое теплое лето благоприятно и что с потеплением климата нас ожидает в будущем?

В целом теплая погода этого лета была благоприятной для развития насекомых, признают исследователи насекомых. Например, май, ставший четвертым по влажности в истории метеорологических наблюдений, благоприятно повлиял на личинки слепней и комаров, которые развиваются во влажных местах, рассказывает биолог, исследователь насекомых Угис Питеранс. Если бы последовавшие после мая летние месяцы были прохладнее, в столь большом количестве мы кровососов в лесах бы не встречали.