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Этим летом в больших количествах размножились насекомые, в будущем их станет еще больше
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Полчища слепней, тучи комаров, пятнистые божьи коровки, которыми усеян берег моря, колорадские жуки, кишащие на картофельных грядках, и безвредные обычно журчалки, присутствующие на побережье Курземе в таких количествах, что напоминают природную стихию. Этим летом насекомых так много, что они людей буквально "съедают". Для каких видов насекомых такое теплое лето благоприятно и что с потеплением климата нас ожидает в будущем?