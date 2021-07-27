По мере приближения мероприятия Baltic Pride в социальных сетях все чаще появляются агрессивные и оскорбительные тексты о гомосексуальных людях. Это по сути не что-то неожиданное и удивительное, но есть один нюанс, который заставляет задуматься. Почему самые горячие гомофобы высказываются о любви двух мужчин в таких мелких и тонких деталях, как если бы они последние несколько месяцев активно смотрели гей-порнофильмы?