Шесть раз нырявший к останкам парома "Эстония" высококлассный ныряльщик Якоб Ольшевски говорит, что если кто-то спускался к парому в период 2019-2021 годов, Финляндия должна об этом знать, пишет Rus.Postimees.

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- То есть в 2019 году рампа еще была на месте? Ничего за 18 лет не изменилось?

- В 2019 году я не нырял, но видел при помощи ROV (remotely operated vehicle, подводный робот), что рампа была на месте. Однако должен признать, что не видел тогда всей рампы, поскольку видимость была очень плохой, а рампа тогда не являлась объектом нашего интереса. Таким образом, мы видели рампу, но не в полном объеме. Я считаю, что она была в том же состоянии, что и 18 лет назад.

- Что, как вы считаете, могло привести за эти два года к тому, что рампа оторвалась?