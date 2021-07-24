2021 год принёс в жизнь теннисистки Анастасии Севастовой особое событие, ведь в конце июля у неё состоится олимпийский дебют, она примет участие в Олимпийских играх в Токио. Молодой человек и тренер спортсменки Роналд Шмит рассказал, что их цель - вернуться из Японии с медалью на шее.

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Молодой человек и тренер 31-летней Севастовой Шмит рассказал, что участие в Играх в Токио было большим желанием спортсменки. Он только поддержал это.

"Мы с нетерпением ждем Олимпийских игр в Токио. Первые Олимпийские игры и для Анастасии, и для меня. Может быть, это ее последний шанс принять участие в Олимпийских играх. Когда Настя получила шанс сыграть, она сразу сказала, что воспользуется им. В последнее время она играет хорошо, она в хорошей форме. Были небольшие физические проблемы, которые мы пытались решить. В этом году онаслаждается игрой в теннис ", - сказал он.