"Мне уже за 40. Если выбирать между музыкой "для души" и корпоративом, то я выберу корпоратив", - говорит барабанщик Антон Дудко, проделавший тернистый путь, чтобы сделать игру на барабанах своим основным источником дохода.

"Если бы кто-то знал формулу успеха, то давно бы ей пользовался и никому не раскрывал", - говорит Антон философски. Сейчас, оглядываясь назад, он помнит все поворотные решения в своей жизни.

Это и переезд в Ригу, и работа музыкантом на корабле (не без приключений): "Однажды мне пытались пришить политику!".

Безумные гастроли с цирком во Франции, многолетняя работа с Apofeoz Orkestra, создание коммерческих коллективов, исполняющих каверы - Riga Bisquits, The Kruasans (солистка - финалистка шоу X-Faktors Диана Пашко), и совместный проект с Еленой Богдановой (Maggie).

За 15 лет в профессии Антон научился четко понимать, что и как от него требуется. К примеру, он уже несколько раз работал с Игорем Николаевым. Кстати, с последним у Антона связано любопытное воспоминание.

"И такое бывает", - вспоминает он.