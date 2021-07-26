"Хотели пришить политику": барабанщик Антон Дудко о работе на кораблях, кавер-группах и Игоре Николаеве
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"Мне уже за 40. Если выбирать между музыкой "для души" и корпоративом, то я выберу корпоратив", - говорит барабанщик Антон Дудко, проделавший тернистый путь, чтобы сделать игру на барабанах своим основным источником дохода.
"Если бы кто-то знал формулу успеха, то давно бы ей пользовался и никому не раскрывал", - говорит Антон философски. Сейчас, оглядываясь назад, он помнит все поворотные решения в своей жизни.
Это и переезд в Ригу, и работа музыкантом на корабле (не без приключений): "Однажды мне пытались пришить политику!".
Безумные гастроли с цирком во Франции, многолетняя работа с Apofeoz Orkestra, создание коммерческих коллективов, исполняющих каверы - Riga Bisquits, The Kruasans (солистка - финалистка шоу X-Faktors Диана Пашко), и совместный проект с Еленой Богдановой (Maggie).
За 15 лет в профессии Антон научился четко понимать, что и как от него требуется. К примеру, он уже несколько раз работал с Игорем Николаевым. Кстати, с последним у Антона связано любопытное воспоминание.
"И такое бывает", - вспоминает он.
Его первый коллектив был образован в школе. Тогда отец его друга решил сделать из ребят музыкантов. Все стали выбирать инструменты. Антон барабаны не выбирал - они ему просто достались. Так, с самого детства он стал заниматься музыкой. По его словам, профессионально он этим занимается уже 15 лет.
Репетировали с первым коллективом в каморке цесисской школы. После - в помещении на заводе отца. "О профессиональности тогда не могло быть и речи. Это была просто самодеятельность и веселое времяпровождение", - вспоминает он.
После приезда в Ригу Дудко понял, что необходимо идти учиться. С этого, как он считает, начался его путь в профессию.