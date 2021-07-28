Экс-супруга латвийского тяжелоатлета и политика Виктора Щербатых Мария Афанасьева считает, что состоятельный муж - это еще не повод превращаться в домохозяйку. Блондинка успешно реализовала себя в профессии дизайнера интерьера. Она никогда не переставала учиться и развиваться. И это вернулось ей сторицей!

У Марии есть диплом архитектора, а также все навыки, которые необходимы, чтобы являться успешным дизайнером в Латвии. Кроме того, она ставит перед собой большие цели!

Хотя во время учебы от преподавателя она не раз слышала утверждение о том, что вот кто-кто, а она дизайнером не будет никогда, вышло с точностью до наоборот! Характер и железная воля заставили доказать окружающим, и прежде всего себе, обратное!

Сейчас у Марии своя успешная компания по оформлению дизайна интерьеров Simetrija.lv. У блондинки сотни довольных клиентов, а число заказов только растет в геометрической прогрессии.

Летом 2021 года Мария выпустила авторскую книгу стихов "Дыхание Риги", украшенную акварельными иллюстрациями ее матери.