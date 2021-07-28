Муж - это не повод не работать: экс-супруга Виктора Щербатых Мария об успехе в профессии и своей книге
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Экс-супруга латвийского тяжелоатлета и политика Виктора Щербатых Мария Афанасьева считает, что состоятельный муж - это еще не повод превращаться в домохозяйку. Блондинка успешно реализовала себя в профессии дизайнера интерьера. Она никогда не переставала учиться и развиваться. И это вернулось ей сторицей!
У Марии есть диплом архитектора, а также все навыки, которые необходимы, чтобы являться успешным дизайнером в Латвии. Кроме того, она ставит перед собой большие цели!
Хотя во время учебы от преподавателя она не раз слышала утверждение о том, что вот кто-кто, а она дизайнером не будет никогда, вышло с точностью до наоборот! Характер и железная воля заставили доказать окружающим, и прежде всего себе, обратное!
Сейчас у Марии своя успешная компания по оформлению дизайна интерьеров Simetrija.lv. У блондинки сотни довольных клиентов, а число заказов только растет в геометрической прогрессии.
Летом 2021 года Мария выпустила авторскую книгу стихов "Дыхание Риги", украшенную акварельными иллюстрациями ее матери.
Мария уверена, что яркая реклама в Instagram - это чаще всего просто красивая обертка-пустышка. Женщина признается, что молодые дизайнеры, окончившие краткосрочные курсы, портят репутацию. "Портят, и еще как!" - восклицает она.
По ее мнению, дизайнер интерьера должен обязательно иметь базовые знания по архитектуре, строительным конструкциям, инженерным коммуникациям, колористике, а также навыки работы с компьютерными программами для чертежей и визуализаций.
"Все думают, что быть дизайнером интерьера - это легко. Но это миф!". Путь Маши в профессию начался 20 лет назад. Сначала она пошла учиться на архитектора, после проработала помощником архитектора, но решила еще дополнительно получить диплом дизайнера интерьера и ушла в свободное плавание.