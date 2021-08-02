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Сотни людей останутся без работы? Сланцевая промышленность в Эстонии готовится закрыть свои двери
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Vaade tööstusmaasikule FOTO: Ilja Smirnov
Сланцевая промышленность, которая более века приносила Эстонии богатство, готовится закрыть свои двери, но не бойтесь, потому что промышленники будут упорно сопротивляться - этого не произойдет в ближайшие десять лет, несмотря на встречный ветер европейской климатической политики, пишет Rus.Postimees.
Таким образом, вместо горючего сланца Eesti Energia собирает "портфель" электроэнергии благодаря ветряным и солнечным электростанциям и хочет почти полностью перевести сланцевые заводы на дровяное отопление. Еще несколько лет назад большая часть электроэнергии, производимой в Эстонии, производилась сланцевыми заводами.