Сланцевая промышленность, которая более века приносила Эстонии богатство, готовится закрыть свои двери, но не бойтесь, потому что промышленники будут упорно сопротивляться - этого не произойдет в ближайшие десять лет, несмотря на встречный ветер европейской климатической политики, пишет Rus.Postimees .

Таким образом, вместо горючего сланца Eesti Energia собирает "портфель" электроэнергии благодаря ветряным и солнечным электростанциям и хочет почти полностью перевести сланцевые заводы на дровяное отопление. Еще несколько лет назад большая часть электроэнергии, производимой в Эстонии, производилась сланцевыми заводами.

Однако крупнейший в Эстонии производитель сланцевого масла Viru Keemia Grupp (VKG) планирует в ближайшие пять лет развивать целлюлозную промышленность. Возможности для этого дает сланец. Во-первых, он генерирует денежные потоки для инвестирования, а во-вторых, сланцевые шахты предоставляют целлюлозному комбинату нечто более важное, чем древесина, - чистую воду. Горючий сланец похож на гигантский колодец, который собирает миллионы чистой воды в год. До сих пор откачка воды была источником затрат для VKG, но в будущем надоедливый враг станет ключом к денежной помпе.