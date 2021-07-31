Скелет в клочьях одежды, кости пальцев ног в беговых кроссовках и исчезнувший череп - такое описание кажется выдумкой, возможной только в детективах. Однако это реальная история, странная и сложная тайна убийства в Пярнумаа. Рассказывает Rus.Postimees.

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Местный охотник гуляет в лесу недалеко от Сурью (волость в Пярнумаа) и в ста метрах от дороги находит человеческий скелет. Останки лежат в 16-сантиметровом углублении в земле, это и многое другое свидетельствует об убийстве.