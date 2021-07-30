Когда самолет пролетал над тропическим лесом Перу, в него ударила молния. Загорелся двигатель, а 17-летняя немка без парашюта выпала из самолета с высоты трех километров. Она выжила лишь чудом.

Это был рождественский вечер 1971 года. Джулианна Кёпке была единственной дочерью биолога Ганса-Вильгельма Кёпке и орнитолога Марии Кёпке. Когда она была подростком, ее родители оставили работу в Музее природы в Лиме - столице Перу - и основали исследовательскую станцию в лесу Амазонки. Девочка только что отпраздновала выпускной в Лиме и вместе с матерью возвращалась в Пукальпу на реке Амазонка, где их ждал отец.