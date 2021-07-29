Собачий рынок: помогут ли заводчики из СНГ справиться с кусачими ценами в Латвии?

Для абонентов

Еще когда грянул первый локдаун, многие неособаченные латвийцы ринулись к доскам объявлений, чтобы подыскать себе пушистый антистресс и скоротать тягостное время вынужденного простоя в компании псинки или котика. И были, мягко говоря, ошарашены. Если цены на кошек остались еще на приемлемом уровне, то на собак – изменились очень круто.

Так, если в благословенные доковидные времена за 400–500 евро, а то и меньше можно было купить себе веселенькую и здоровенькую животинку, то теперь без 1000–2000 евро не стоит даже и мечтать о том, чтобы приобрести качественного породистого питомца.

Спрос вырос

Официально заводчики объясняют это выросшим спросом – мол, в ковид все сидят на домашнем режиме, многие хотят обзавестись питомцем, так что запросы на домашних животных не успевают удовлетворять. А что касается цен, то они в государстве растут на все, так отчего бы им не вырасти и на животных? Тем более что пестовать породистого зверька – дело хлопотное и затратное.

Однако в неформальных разговорах люди рассказывают, что проблемы в первую очередь связаны с тем, что граница на замке.

Дело в том, что в доковидные времена собак очень часто привозили из СНГ – там и рынок больше, и цены в разы ниже.

В Россию ходили поезда, можно было свободно поехать на машине, что кардинально упрощало транспортировку. А таможенно-пограничный контроль не лютовал так, как сейчас.

И действительно, если заглянуть на доски объявлений России и Беларуси, цены радуют глаз. К примеру, йоркширские терьеры стоят порядка 300 евро, померанские шпицы – около 400 евро… Участники рынка рассказали, что цены в СНГ зачастую ниже в 2, а то и в 3 раза. Но, как говорится, за морем телушка – полушка да рубль перевоз. Дело в том, что зверье, даже купленное для "некоммерческих целей", считается товаром. И при ввозе в Латвию взимается НДС. А до этого необходимо побегать по профильным инстанциям и оформить вагон и маленькую тележку документов.

Так что неудивительно, что на этом поприще процветает контрабанда.