2020 год стал серьезным испытанием для киноиндустрии. Снимать во время пандемии по-прежнему означает преодолевать одно препятствие за другим. То, что в другое время можно было бы тщательно спланировать, теперь может измениться мгновенно. В прошлом году легендарный американский актер Микки Рурк посетил Латвию, и не без причины. Он сыграл главную роль в военном триллере латвийского производства "Военная охота" (Warhunt) вместе с такими всемирно известными актерами, как Джексон Рэтбоун из фильма "Сумерки" и Роберт Неппер из сериала "Побег".

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В нем снялись и латвийские актеры - Дайнис Грубе, Рихард Леперс, Юрий Дьяконов и Иева Сеглиня. Триллер снимали и в Лигатненских лесах, в Болдерае, и в Этнографическом музее под открытым небом, что еще раз подтвердило прекрасные возможности для использования латвийских локаций на международной киноарене.

Мы встретились с "крестным отцом" фильма Янисом Тиммой, руководителем краудфандинговой платформы Crowdestor, с помощью которой в кино было вложено 1,7 миллиона евро. Янис - адвокат по профессии, имеющий значительный опыт работы в сфере энергетики, а также накопивший деловые контакты и реализовавший масштабные проекты. В 2015 году он занялся привлечением капитала и основал краудфандинговую платформу Crowdestor. В беседе Янис раскрывает денежную сторону киноиндустрии, встречу с голливудскими звездами и то, почему в Латвии можно увековечить улицы Парижа. Он говорит, что одним из предварительных условий проекта для создания фильма Warhunt было привлечение латвийских продюсеров, поэтому фильм снимался в нашей стране с возможностью привлечь местных актеров и других кинопрофессионалов.

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