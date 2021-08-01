С опозданием на год наконец-то в самом разгаре XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Латвию представляют в 14 различных видах спорта 33 спортсмена, 24 из которых являются дебютантами подобных соревнований. Если смотреть реально - шансы на медали, в принципе, были только у команды баскетболистов 3х3, которые полностью оправдали ожидания, подарив болельщикам незабываемые эмоции. А что насчёт остальных?

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Я наблюдал за заплывом Даниила Боброва в Токио и внимательно слушал, что говорят комментаторы соревнований. "Даниил отстает на одну секунду от своего личного рекорда, который также является рекордом Латвии, и на четыре секунды отстает от победителя предварительного заплыва. Однако он обогнал одного пловца. По моим подсчетам, Бобров может оказаться на 36-м месте".

Юный спортсмен остался на 31-м месте. Ранее Иева Малюка выиграла предварительный заплыв на 200 метров вольным стилем, но также не вышла в полуфинал. Соответственно - лучшие спортсмены нашей страны могут сделать все, что в их силах, но полуфинал остаётся такой далекой и недостижимой мечтой, потому что латвийских рекордов здесь не хватает.

Между тем в раздельной гонке велосипедист Том Скуйиньш остался на 30-м месте. Комментаторы отметили, что раздельные гонки - это совсем не дисциплина Скуйиньша и он обычно стартует в групповых гонках, однако - поскольку у него была возможность участвовать, он решил это сделать. Другими словами, почему бы не участвовать, если можно поучаствовать, несмотря на то, что на самом деле это даже не твоя дисциплина.

После не очень хороших стартов многие спортсмены признались, что они не стартовали на своем уровне или даже реально не были готовы бороться за лучшие результаты.