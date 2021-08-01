С опозданием на год наконец-то в самом разгаре XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Латвию представляют в 14 различных видах спорта 33 спортсмена, 24 из которых являются дебютантами подобных соревнований. Если смотреть реально - шансы на медали, в принципе, были только у команды баскетболистов 3х3, которые полностью оправдали ожидания, подарив болельщикам незабываемые эмоции. А что насчёт остальных?

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Я наблюдал за заплывом Даниила Боброва в Токио и внимательно слушал, что говорят комментаторы соревнований. "Даниил отстает на одну секунду от своего личного рекорда, который также является рекордом Латвии, и на четыре секунды отстает от победителя предварительного заплыва. Однако он обогнал одного пловца. По моим подсчетам, Бобров может оказаться на 36-м месте".

Юный спортсмен остался на 31-м месте. Ранее Иева Малюка выиграла предварительный заплыв на 200 метров вольным стилем, но также не вышла в полуфинал. Соответственно - лучшие спортсмены нашей страны могут сделать все, что в их силах, но полуфинал остаётся такой далекой и недостижимой мечтой, потому что латвийских рекордов здесь не хватает.

Между тем в раздельной гонке велосипедист Том Скуйиньш остался на 30-м месте. Комментаторы отметили, что раздельные гонки - это совсем не дисциплина Скуйиньша и он обычно стартует в групповых гонках, однако - поскольку у него была возможность участвовать, он решил это сделать. Другими словами, почему бы не участвовать, если можно поучаствовать, несмотря на то, что на самом деле это даже не твоя дисциплина.