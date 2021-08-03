С прошлого четверга на судах компании Tallink начали предлагать вакцинацию от коронавируса. Очень многие вакцинирующиеся попали на место без регистрации, услышав призыв на трех языках. Пассажирам предлагают выбрать между вакцинами Janssen и Pfizeri/BioNTech. Postimees расспросил желающих получить прививку, почему они захотели вакцинироваться в море, а не на суше.

Для абонентов

43-летний Кирилл отправился в четверг в 13:30 на судне Megastar в Финляндию на работу. Он был одним из тех, кто отдал предпочтение вакцине Pfizer. Поскольку до сентября в Эстонию он точно не вернется, ему показалось логичным получить первый укол на судне, а второй - в сентябре, когда вернется на родину.