Анастасия Кива приехала в прибрежный турецкий курорт Конаклы в конце июля — провести отпуск с семьей и друзьями. Первые несколько дней отдых был безмятежным — пока отель не накрыло "неимоверное облако". Специально для RUS TVNET Анастасия поделилась пережитым и рассказала о том, как отели информируют население и как реагируют постояльцы.

Для абонентов

Мы пошли на море часов в одиннадцать — все нормальные люди обычно уже уходят в это время, потому что очень жарко, а мы обычно туда только приходим. Выход к морю был в отдалении от отеля — надо было идти минуты три-четыре. Пришли на пляж, искупались, позагорали. И там же на пляже есть небольшой ресторанчик. Я решила отойти перекусить. Иду по пляжу и понимаю, что надо мной облако какого-то совершенно неимоверного цвета, рыже-серого. Непередаваемого! Совершенно непонятного. Думаю: ничего себе, какое природное явление.

Я выхожу из ресторана, иду чуть правее — и мне открывается вид на отель, с полями и горами. И в районе гор я вижу огромный черный столп дыма, поднимающийся вверх. Сорок минут назад ничего не было, а сейчас — огромнейший, невообразимых размеров столп черного дыма!