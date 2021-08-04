Что привело к трагедии? ⟩ Жена погибшего от пули полицейских мужчины: он был в стельку пьян и едва стоял на ногах
Алкоголь, умершая собака и напряженные отношения с соседями привели к событиям, которые завершились гибелью отца троих детей от полицейской пули. В воскресенье в маленькой эстонской деревне Хаеска в Ляэнемаа, в бывшем здании начальной школы отмечали шестой день рождения ребенка. Последние полгода в этом доме со своей женой Анетт Сауэ жил и застреленный полицией Куйдо Сумеркин, пишет Postimees.