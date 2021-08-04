Что привело к трагедии? ⟩ Жена погибшего от пули полицейских мужчины: он был в стельку пьян и едва стоял на ногах

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День рождения закончили праздновать около половины шестого вечера, последние гости разъехались в 20 часов, после чего Куйдо с женой Анетт отправились спать. В какой-то момент между парой разгорелся конфликт. "В последние дни он был на взводе. Пару дней назад под машину попала его собака, что сильно повлияло на психику и нервы", - рассказала Анетт.

Разгоряченный ссорой Куйдо вскочил в машину и, как говорит жена, собрался себя убить: "Он сказал, что я недостаточно для него делаю. В голове у него было не все в порядке, особенно, когда употреблял алкоголь". Но на машине Куйдо все же далеко не уехал, в паре десятков метров от дома его остановила канава.