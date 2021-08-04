Ср, 4.08.2021
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Что привело к трагедии? ⟩ Жена погибшего от пули полицейских мужчины: он был в стельку пьян и едва стоял на ногах

Место, где между пьяным человеком и полицией произошел инцидент, в результате которого полицейский застрели человека.

ФОТО: Herman-Erik Isop

Алкоголь, умершая собака и напряженные отношения с соседями привели к событиям, которые завершились гибелью отца троих детей от полицейской пули. В воскресенье в маленькой эстонской деревне Хаеска в Ляэнемаа, в бывшем здании начальной школы отмечали шестой день рождения ребенка. Последние полгода в этом доме со своей женой Анетт Сауэ жил и застреленный полицией Куйдо Сумеркин, пишет Postimees.

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День рождения закончили праздновать около половины шестого вечера, последние гости разъехались в 20 часов, после чего Куйдо с женой Анетт отправились спать. В какой-то момент между парой разгорелся конфликт. "В последние дни он был на взводе. Пару дней назад под машину попала его собака, что сильно повлияло на психику и нервы", - рассказала Анетт.

Разгоряченный ссорой Куйдо вскочил в машину и, как говорит жена, собрался себя убить: "Он сказал, что я недостаточно для него делаю. В голове у него было не все в порядке, особенно, когда употреблял алкоголь". Но на машине Куйдо все же далеко не уехал, в паре десятков метров от дома его остановила канава.

После эмоционального выплеска чувств, он все же спокойно отправился спать. Но в 22 часа в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Хаеска пьяный водитель сел за руль и съехал в канаву в двух десятках метров от дома.