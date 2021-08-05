В летней жаре тяжело разглядеть буйство или всплески пандемии. Однако плохие новости из-за рубежа приходят. Похоже, наиболее полюбившиеся маршруты для отдыха европейцев снова пылают в пламени Covid-19, которое незнающему человеку незаметно. Однако наконец разрешено ездить за границу, и это послабление не улучшает ситуацию, а во многом, наоборот, ухудшает ее.

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Весной некоторые страны начали отменять ограничения в связи с Covid-19, так как начало вакцинации обещало улучшение ситуации. Однако сейчас понятно, что ничего не закончилось и причин пировать нет. Франция открыла ночные клубы и отменила часть других ограничений весной, однако в августе снова был введен режим, при котором преимущество отдается полностью или частично вакцинированным людям. Это относится к посещению кинотеатров, театров, кафе и ресторанов, а также к путешествиям на поезде и самолете. В то же время требуется, чтобы обязательно вакцинировались все, кто работает в системе здравоохранения. "Сейчас нужно выбирать не между обычной жизнью и удостоверением о вакцинации, а между вакцинацией и радикальными, новыми ограничениями", - считает министр здравоохранения Оливье Веран.

В Нидерландах уже 26 июня с размахом открылись ночные клубы, чтобы две недели спустя их снова закрыть. В стране сейчас быстро распространяется дельта-вариант Covid-19, точно так же, как в Великобритании. Это вынуждает аннулировать запланированную ранее отмену ограничений. В том числе есть запрет на проведение фестивалей, продолжающихся более трех дней. Это ограничение в Нидерландах в силе до 31 августа. По упомянутой причине все фестивали теперь идут один день или отменены.