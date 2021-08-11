Сергей Байдиков из Preternatural о том, как создал группу, избежал смерти и подружился с Cradle of Filth

"Пожалуй, группа - это самое дорогое, что у меня есть, после семьи", - отмечает наш сегодняшний герой рижский музыкант Сергей Байдиков, который кажется никогда не выходит из своего образа.

Для абонентов

Сергей Байдиков хорошо знаком ценителям латвийской тяжелой музыки. Его преимущественно ассоциируют с группой Preternatural. Хотя, это не единственный проект, в котором он участвует.

Семья и музыка тесно переплелись в его cудьбе. Любопытно, но посмотрев на Сергея трудно поверить, что он - любящий муж и отец двух сыновей. Да, на сцене (и в жизни) он выглядит экстремально и неформально. При нем всегда его кожаная куртка, цепи, татуировки, массивные ботики и другие атрибуты представителя метал-культуры.

"Я смешал образы любимых героев и получил то, что вы видите", - говорит он.

Хотя, знакомые 38-летнего музыканта с легкостью отметят, что Байдиков - это воплощение доброты. Его пугающие концертные черные линзы не способны затмить его лучезарной и добродушной улыбки. Сергей старается все время видеть и отмечать хорошее, даже когда оказывается на волосок от смерти.

Для рубрики Made in LV мы поговорили с ним об этом дуализме, везении, дружбе со знаменитостями и музыке.

В беседе Сергей не скрывает, что хотел бы записать как можно больше песен и с их помощью "достучаться до слушателей за пределами Латвии". Ему бы искренне хотелось, чтобы других странах узнали больше о латвийской метал-сцене.

Знакомство с метал-звездами

Байдиков гордится многочисленными знакомствами с известными в мире метал-музыкантами. Особенным, это является потому, что многие из них - кумиры его детства. К примеру, для него очень значимо знакомство с группой Cradle of Filth и их вокалистом Дэни Филтом (Dani Filth).