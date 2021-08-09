В Скансте - современнейшем районе Риги, претендующем на статус визитной карточки Риги 21-го столетия, спрятавшись за бетонным забором, живут последние пять бездомных Скансте, изгнанные год назад из ближайших огородов. Днем они выходят на "зеленую трассу" - к мусорным контейнерам, где собранные коляски везут обратно в гордый центр бизнеса и сделок.

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С одной стороны квартал офисов Skanstes City обнесен высоким бетонным забором, за которой - принадлежащая самоуправлению, заросшая зарослями территория нерегулярной формы - "кочевые земли", где за пределами обычного общества живут пять "людей тени". "Тени", потому что в законах Латвии бродяжничество не установлено и ни в одном документе планирования не упомянуты цели, связанные с решением проблемы бездомных. В офисах Сканстес о них знают, даже присматривают, однако прочь не гонят - пусть Рижская дума справляется сама. Подсчитано, что в Латвии более 1000 (до 1500) бездомных.