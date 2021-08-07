Живя в 2021 году, вроде бы хочется допускать, что есть темы, которые уже многократно обсуждались, были доказаны и ни у кого не вызывают сомнений, неясностей или дополнительных вопросов. Ну, скажем, что Земля круглая и вертится вокруг своей оси, женщинам также полагается право голоса, вода мокрая, а депрессия - такое же заболевание, как и все остальные.

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Однако оказывается, что часть общества по-прежнему живет в норах и считает, что депрессия - просто такое стильное занятие подростков. Мелкие миллениалы просто не могут справиться с собой и не переживали в жизни настоящих проблем.

Да, проведенные несколько лет назад учеными Рижского университета Страдиня исследования показали, что в Латвии ежегодно депрессией страдает около 115 000 человек (думаю, после года пандемии эта цифра может быть гораздо больше), но это же только фантазии и дефицит внимания.