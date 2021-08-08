В Риге, на улице Матиса, 21, прямо рядом с "Максимой" и Детским миром находится довольное необычное здание - построенное из красных кирпичей, с башенкой, на которой сидит указатель ветра; здание с гербом, почти свастикой, полинявшими надписями на немецком языке, ступенчатым фронтоном и статуей наверху: мужчина с кувшином, поднятым над головой во время акта наливания. Несколько лет назад там произошла загадка - каменный мужчина с крыши этого здания внезапно пропал. Возможно, был похищен...

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Если немного поискать в интернете, то видно, что в 2019 году латвийские СМИ подняли основательную бурю по поводу "похищения" Виночерпия. На разных порталах можно найти интервью с местными жителями, некоторые из которых даже были уверены, что Виночерпий уже украшает двор какого-нибудь богача. И в соцсетях люди были сильно встревожены тем, что с верхушки здания пропал чудной мужчина с горшком над головой. Не буду отрицать - я и сам перепугался, когда впервые не увидел Виночерпия на своем месте. Сначала показалось, что ослеп, но потом пришел к выводу о существовании параллельной вселенной или о том, что наконец пришел конец света и начали оживать каменные статуи.

Впрочем, не нужно быть гением, чтобы понять, что скульптуры такого вида иногда необходимо реставрировать. Особенно настолько старые и значительные. Именно поэтому Виночерпия доставили в распоряжение скульптора Эдвина Круминьша, где ее а протяжении нескольких лет чинили и восстанавливали.