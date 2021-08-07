Лето манит в Пярну в том числе асоциалов со всей Эстонии

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Горожане и гости города уже начали жаловаться в социальных сетях на то, что происходит на главной площади: "Дети спрашивают, почему дядя сидит там за скамейкой, почему он не идет на горшок, что это за запах".

"Я был в Пярну в отпуске, и в глаза бросилась та же картина. Показалось, что скучно им там не было", - написал другой возмущенный житель.