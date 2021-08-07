Сб, 7.08.2021
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Лето манит в Пярну в том числе асоциалов со всей Эстонии

На площади Мартинса в Пярну пьют, спят и справляют нужду.

ФОТО: Mailiis Ollino

В центре летней столицы Эстонии на площади Мартенса, которую окружают торговые центры, офисные площади, квартиры, и через которую днем проходят тысячи людей, собираются и прожигатели жизни, которые глотают веселящие напитки, спят на скамейках и тут же справляют нужду, пишет Rus.Postimees.

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Горожане и гости города уже начали жаловаться в социальных сетях на то, что происходит на главной площади: "Дети спрашивают, почему дядя сидит там за скамейкой, почему он не идет на горшок, что это за запах".

"Я был в Пярну в отпуске, и в глаза бросилась та же картина. Показалось, что скучно им там не было", - написал другой возмущенный житель.

Например, в субботу вечером хорошей погодой на площади Мартенса наслаждалась компания из четырех человек, которая громко выясняла отношения и употребляла алкоголь. Один из мужчин уже так устал, что благополучно разлегся на скамейке. Вокруг скамеек валялось много мусора: пустые бутылки и пластмассовые коробки. Когда я поинтересовался, что они празднуют, получил ответ, что просто встретились с друзьями и обсуждают разные мировые проблемы.