Лето манит в Пярну в том числе асоциалов со всей Эстонии

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Горожане и гости города уже начали жаловаться в социальных сетях на то, что происходит на главной площади: "Дети спрашивают, почему дядя сидит там за скамейкой, почему он не идет на горшок, что это за запах".
"Я был в Пярну в отпуске, и в глаза бросилась та же картина. Показалось, что скучно им там не было", - написал другой возмущенный житель.
Например, в субботу вечером хорошей погодой на площади Мартенса наслаждалась компания из четырех человек, которая громко выясняла отношения и употребляла алкоголь. Один из мужчин уже так устал, что благополучно разлегся на скамейке. Вокруг скамеек валялось много мусора: пустые бутылки и пластмассовые коробки. Когда я поинтересовался, что они празднуют, получил ответ, что просто встретились с друзьями и обсуждают разные мировые проблемы.